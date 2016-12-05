Kayseri'deki PKK/KCK operasyonu

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, farklı tarihlerde sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları, örgütün üniversite gençlik yapılanması ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Aranan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve cezaevindeki örgüt üyelerinden gelen mektuplar ele geçirilmişti.