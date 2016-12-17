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17 Aralık 2016 Cumartesi

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Kayseri'deki terör saldırısı

17 Aralık 2016 Cumartesi, 19:30

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Kayseri'deki terör saldırısı
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KIRŞEHİR (AA) – Kayseri’deki terör saldırısında şehit düşen Piyade Onbaşı Ahmet Taş’ın, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı.

Boyalık Mahallesi’nde yaşayan baba Osman ve anne Arzu Taş’a, 23 yaşındaki oğullarının şehadet haberi askeri yetkililer tarafından verildi.

Türk bayraklarının asıldığı evin önüne taziye çadırı kuruldu. Acı haberi alan şehidin yakınları, eve gelerek aileye başsağlığı diledi.

Ailenin 3 çocuğundan en büyüğü şehit Taş’ın, uzman erbaşlık sınavı için birliğinden izin aldığı, kazandığı sınavın ardından dün birliğine teslim olduğu belirtildi.

Şehidin naaşının yarın ilçe meydanında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Öte yandan, Kayseri’deki terör saldırısında şehit olan Kırşehir Çiçekdağı nüfusuna kayıtlı Piyade Er Yunus Emre Duran’ın ailesinin Ankara’da yaşadığı, acı haberin ailesine başkentte verildiği öğrenildi.

Çiçekdağı şehit  Kırşehir

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