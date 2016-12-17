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Kayseri'deki terör saldırısı

– 11. Cumhurbaşkanı Gül, İçişleri Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Akdağ ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, hastanelerdeki yaralıları ziyaret etti

17 Aralık 2016 Cumartesi, 21:40

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KAYSERİ (AA) – 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve milletvekilleri, Kayseri’deki terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti.

Gül ve beraberindeki bakanlar, saldırıda şehit olan 7 asker için 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine geldi.

Buradaki yaralıları ziyaret eden Gül ve beraberindekiler, poliklinikler binasında bekleyen yaralıların yakınları ile de bir süre görüştü.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

kayseri

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