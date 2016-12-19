Kayseri'deki terör saldırısı

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Halktankaçmaz, Kayseri’deki terör saldırısında kullanılan araçla ilgili “Bizim o plakadaki araçta bir sıkıntı yok. Sahibinin de bilgisine müracaat edildi. Aracın plakası taklit edilmiş. Kayseri’deki olayda kullanılan aracın plakası sahte bir plaka.” dedi.

Haktankaçmaz, bir düğün salonunda düzenlenen “Tarım Sektörü İstişare Toplantısının” ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kayseri’deki terör saldırılarında şehit olan güvenlik görevlilerine Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Kayseri’deki olayda kullanılan araca takılı 71 plakanın sahte olduğunu vurgulayan Haktankaçmaz, şu bilgileri verdi:

“Kırıkkale’deki aracın oraya gitmesi gibi bir durum söz konusu değil. Terör örgütlerinin azdığı ve hain emellerini artırdığı son dönemde bütün ülkede alınan tedbirler gibi Kırıkkale’de de tedbirlerimizi aldık. Bu yeni olay sonrasında tedbirleri yeniden gözden geçirdik. İnşallah Kırıkkale’de de böyle bir olayın olmasına müsaade etmeyeceğiz. Güvenlik birimleri olarak tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkarttık. Bizim o plakadaki araçta bir sıkıntı yok. Sahibinin de bilgisine müracaat edildi. Aracın plakası taklit edilmiş. Kayseri’deki olayda kullanılan aracın plakası sahte bir plaka. Bizim buradaki araçta bir sıkıntı yok.”