Kayseri'deki terör saldırısı

KAYSERİ (AA) – Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve beraberindeki 16 ilçe belediye başkanı Zincidere Komando Tugayı’na taziye ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Başkan Çelik, Tugay Komutanı Albay Kemal Kırış ile yapılan görüşmede taziyelerini iletti ve Kayseri halkının tüm gücüyle her zaman asker ve polisinin yanında olduğunu belirtti.

Kayseri’deki birlik, beraberliğe vurgu yapan Çelik, tüm belediye başkanlarının bir arada Tugay Komutanlığını ziyaret etmesinin de bu birlik ve beraberliğin göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Konu vatan, millet, bayrak olunca diğer farklılıkların hepsinin bir kenara bırakılıp bir araya gelindiğinin altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

“Bunun bir örneğini 15 Temmuz’da gösterdik. Hain darbe girişimin hemen sonrasında Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak ortak bildiriye imza attık. Şimdi de bir arada sizlerle birlikteyiz. Kayseri hayırseverler şehri, sanayi şehri diye anılır ama bilinmeyen bir yönü de şehitler şehri olmasıdır. 1856 Kırım Harbi’nden bu tarafa şehit sayımız 2 bin 300’ü geçmiş durumda. 1. Dünya Savaşı sırasında Kut’ül Amare’de zafer kazanan Kasap Alayı olarak da bilinen 44. Alayın bulunduğu yerde şimdi 1. Komando Tugay Komutanlığımız var. Şimdi de birçok başarılı operasyona imza atıyor. Hain terör örgütüne karşı başarıyla mücadele ediyor. Gücümüz neye yeterse yanınızdayız.”

Tugay Komutanı Albay Kırış da Kayseri halkının ilgi ve desteğini her zaman hissettiklerini ifade etti.

Hainlerin cephede yapamadıklarını böyle kalleşçe eylemlerle yapmaya çalıştıklarını anlatan Kırış, şu ifadeleri kullandı:

“Kayseri şehri her zaman askerin yanında. Bu desteği 1. Komando Tugayı olarak her zaman hissettik. Bu olayın hemen ardından kışlamızın içinde olduğu Büyükşehir, Melikgazi, Talas belediye başkanlarımız ellerinden gelen her türlü desteği verdi. Sizlerin yanımızda olması bizler için, evlatlarımız için moral kaynağı. Bugünlerde gösterdiğimiz bu dayanışma milletimizin en güzel hasletlerinden. Kayseri her zaman sözde değil bütün imkanları ve bütün benliğiyle yanımızda oldu. Hepinize birliğim adına şükranlarımı sunuyorum.”

Başkan Çelik ve ilçe belediye başkanları daha sonra mazisinde büyük zafer ve kahramanlıklar bulunan 1. Komando Tugay Komutanlığının müzesini gezdiler.