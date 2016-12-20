Kayseri'deki terör saldırısı

SİVAS (AA) – Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Kayseri’de yaşanan terör saldırısı nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığına taziye ziyaretinde bulundu.

Gürün Jandarma Komutanı Üsteğmen Ethem Gökboğa ile görüşen Başkan Çiftçi ve belediye meclis üyeleri olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Çiftçi, terörle mücadelede Gürün halkı olarak her zaman asker ve polisin yanında olduklarına vurgu yaparak, “Devletimiz ve milletimizin selameti uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Teröre asla geçit vermeyeceğiz. Terör, cennet vatanımızda asla hedefine ulaşamayacaktır. Aziz milletimiz ülkemizi kirli ittifaklarla bölmeye çalışanlara karşı, her zaman polisinin ve askerinin yanında olmuştur. Gün birlik ve beraberlik günüdür.” dedi.

Üsteğmen Gökboğa da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Çiftçi ve beraberindekilere teşekkür etti.