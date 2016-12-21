Kayseri'deki terör saldırısı

KAYSERİ (AA) – Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 17 Aralık’ta çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Ziyarette yaralı askerlere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Kamçı, yaralıların sağlık durumları ile ilgili doktorlardan bilgi alarak tedavileri için gerekenin yapılması talimatını verdi.

Hain saldırıda yaralanan askerler ve aileleriyle sohbet eden Vali Kamçı, “Allah, sizleri ailelerinize ve bizlere bağışladı. Bir an önce sağlığınıza kavuşmanız için dua ediyoruz.” dedi.

Kamçı, Kayseri Valiliği olarak şehit ailelerine ve yaralı askerlerin yakınlarına bir otel tahsis ettiklerini ifade ederek, “Ancak vatandaşlarımızdan ve diğer otellerden şehit yakınlarımız ve yaralı askerlerimizin yakınları için yemek, barınma gibi hususlarda hizmetlerindeyiz diye müracaatlar oldu, asker yakınlarımızın her türlü ihtiyaçları vatandaşlarımız ve kurumlarımız tarafından giderildi.” diye konuştu.

Terörle mücadele konusunda kararlık mesajlarını yineleyen Vali Kamçı, “Devletimiz, bu terör belasını yenecek güçtedir. Acımız büyük ama bu aziz milletimizin huzur ve güveni için çalışmalarımız tüm gücüyle sürecek.” ifadelerini kullandı.