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20 Ocak 2017 Cuma

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Kayseri'deki terör saldırısı

– Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, saldırıda yaralandıktan sonra tedavi edilen komando er Kapullu’yu ziyaret etti

20 Ocak 2017 Cuma, 19:15

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ANKARA (AA) – Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Kayseri’deki terör saldırısında yaralandıktan sonra tedavi edilen komando er Halit Kapullu’yu evinde ziyaret etti.

Kayseri’de kısa dönem askerlik yaparken terör saldırısında yaralanan Kapullu’yu Beypazarı’ndaki evinde ziyaret eden Kaplan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Kaplan, Kapullu’ya, Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Kapullu da ziyaretinden dolayı Kaplan’a teşekkür etti.

BEYPAZARI kayseri

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