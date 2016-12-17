Kayseri'deki terör saldırısı

KAYSERİ (AA) – Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Vefat eden, şehit olan kardeşlerimizi adli tabipliğe emanet ediyoruz. Onlar kimlik tespitlerini yapıyorlar, isimleri belirliyorlar, kamuoyuna daha sonra bu şekilde açıklanıyor. Zannediyorum bugün bu açıklamaları adli tabiplikten, savcılıktan isteyeceğiz hep birlikte.” dedi.

Akdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Bakan Akdağ, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite hastanesinde 39 yaralı olduğunu belirtti.

Bu yaralılarından ikisinin ameliyatta olduğunu aktaran Akdağ, şöyle devam etti:

“Ameliyattan yeni çıkmış kardeşlerimiz var. Yoğun bakımda hastalarımız var, bir kardeşimizin durumu oldukça ciddi. Allah’tan ona ve diğer kardeşlerimize şifa diliyoruz. Üniversitedeki hastanemizde kardeşlerimize, yaralılarımıza, gazilerimize, gerçekten kısa sürede üstün bir tıbbi hizmet veren bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onların hissiyatlarını da biraz önce yaşadım. Halbuki onlar sağlık profesyonelleri, görevlerini yapıyorlar ama meseleye gönüllerini de koyduklarını gördüm. Bütün milletin hissiyatını onlar da paylaşıyorlar onun için yaralıların aileleri, milletimiz adına sağlık hizmeti veren kardeşlerime teşekkür ediyorum.”

Akdağ, gazetecilerin şehit sayısına ilişkin sorusu üzerine de “Vefat eden, şehit olan kardeşlerimizi adli tabipliğe emanet ediyoruz. Onlar kimlik tespitlerini yapıyorlar, isimleri belirliyorlar, kamuoyuna daha sonra bu şekilde açıklanıyor. Zannediyorum bugün bu açıklamaları adli tabiplikten, savcılıktan isteyeceğiz hep birlikte.” diye konuştu.

Hastane önünde bekleyen bazı vatandaşlar, bakanların hastaneden çıkışı sırasında “idam istiyoruz” diyerek teröre tepki gösterdi.