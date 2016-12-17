Kayseri'deki terör saldırısı

KAYSERİ (AA) – MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, Kayseri’deki terör saldırısına ilişkin, “Kimden gelirse gelsin, hangi örgütten olursa olsun, ismi çok önemli değil, hangi terörist gruptan gelirse gelsin Türk milleti olarak biz bunları yeneceğiz.” dedi.

Ahrazoğlu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Ziyaretin ardından acil çıkışı önünde basın mensuplarına açıklama yapan Ahrazoğlu, Kayseri’de elim bir olay yaşandığını belirterek, şehit olan askerlere ve vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Ahrazoğlu, terör saldırısında yaralananları ziyaret ettiğini dile getirerek, “Çok şükür birçoğunun durumu iyi. Bir kişinin durumunun ağır olduğu söylendi.” diye konuştu.

Ülkenin birçok yerinde bombaların patladığına dikkati çeken Ahrazoğlu, “Bugün de maalesef Kayseri’de patladı. Kimden gelirse gelsin, hangi örgütten olursa olsun, ismi çok önemli değil, hangi terörist gruptan gelirse gelsin Türk milleti olarak biz bunları yeneceğiz. Türk milliyetçileri olarak, ülkücü hareket olarak bunların üstesinden gelmeyi biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Devletin güçlü olduğunu ve milletin bu konuda kararlı olduğunu vurgulayan Ahrazoğlu, şunları kaydetti:

“Kimse Türk milletine diz çöktüremeyeceğini bilsin. Biz Milliyetçi Hareket Partililer olarak hastalarımızı ziyaret ettik buradan tüm Kayseri’ye, tüm milletimize, aziz Türk milletine ölenlerimiz ve şehit olanlarımız için başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Ancak Kayseri olarak sizden de bir ricamız var; burada birtakım tahrikler ve provokasyonlara gelmeden, metanetimizi koruyarak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, bin yıllık kardeşliğimizi bozmadan, bu ülkenin asıl sahipleri olarak gereğinin yapılacağını biliyoruz. Devletimiz güçlüdür. Türk milletine kimse diz çöktüremeyecektir.”