Kayseri'deki terör saldırısı

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla yapılan terör saldırısının gerçekleştirildiği Talas Bulvarı trafiğe açıldı.

Patlamanın olduğu bölgede olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, saldırıda kullanılan araç ile patlamada zarar gören halk otobüsünün enkazı olay yerinden kaldırıldı.

Belediye ekipleri, bölgeyi temizleyerek patlama dolayısıyla açılan çukuru asfaltladı. Hasar gören otobüs durağının da yenilenmesinin sonrasında, saldırının gerçekleştirildiği Talas Bulvarı’nın ilçe girişi ile üniversitenin ana girişi arasındaki kalan yol da trafiğe açıldı.

Yolun trafiğe açılmasının ardından olay yerini ziyaret eden vatandaşlar, buradaki otobüs durağını Türk bayraklarıyla donattı. Vatandaşlar şehitler ve terörün sona ermesi için de dua etti.

Öte yandan, saldırıda yaralananların tedavileri kentteki çeşitli hastanelerde sürüyor. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri devam eden yaralıların yakınları da poliklinikler binasında bekliyor.

Türk Kızılayı Kayseri Şubesi de burada çadır kurarak, yaralıların yakınlarına sıcak çorba, çay ve kahve ikram ediyor.