Kayseri'deki terör saldırısı
– Saldırıda şehit olan 13 askerden 7’sinin otopsi işlemleri tamamlandı
17 Aralık 2016 Cumartesi, 19:00
KAYSERİ (AA) – Kayseri’deki terör saldırısında şehit olan 13 askerden 7’sinin otopsi işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Arslantürk, AA muhabirine, saldırıda şehit olan askerlerden 7’sinin, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki adli tabiplikte otopsi işlemlerinin tamamlandığı söyledi.
Otopsi işlemleri tamamlanan şehitlerin naaşlarının, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderileceğini belirten Arslantürk, 6 şehidin işlemlerinin ise sürdüğünü kaydetti.