Kayseri'deki terör saldırısına tepkiler

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısı İncesu ilçesinde yürüyüşle protesto edildi.

İncesu Ülkü Ocakları Başkanlığının öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Bayrağa uzanan eller kırılsın”, “Vatan sana canım feda” ve “Zalimler için yaşasın cehennem” sloganları attı.

Burada büyük bir Türk bayrağı açan vatandaşlar Türk bayrakları ile sloganlar eşliğinde Şehitler Parkı’na kadar yürüdü. Terör saldırılarında şehit düşenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan vatandaşlar İstiklal Marşı’nı okudu ve dua etti.

İncesu Ülkü Ocakları Başkanı Seçkin Kızılışık, terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, yakınlarına ve millete de başsağlığı diledi.