Kayseri'deki terör saldırısına tepkiler

ANKARA (AA) – Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı İlçe Müftüsü Abdulmuttalip Pese ile beraberlerindeki bir heyet Kayseri’deki terör saldırısı nedeniyle Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığına ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığına giden heyeti, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Hasan Acar karşıladı.

Acar’a başsağlığı dileğinde bulunarak acılarını paylaştıklarını ifade eden heyet, şehitler için dua etti.

Ziyarette terörü kınayıp lanetleyen Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Birliğimizi dirliğimizi bozmaya çalışan terör örgütlerine asla fırsat verilmeyecek. Devletimizin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Her zaman polisimizin, askerimizin arkasındayız ve arkasında da durmaya devam edeceğiz. Ülkemizin, başı sağ olsun.” dedi.

Heyette bulunan İlçe Müftüsü Abdulmuttalip Pese ve diğer din görevlileri aşr-ı şerifler okuyup tüm şehitler için dua etti.

Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Hasan Acar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.