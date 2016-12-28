Kayseri'deki terör saldırısına tepkiler

ANKARA (AA) – Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Ömer Halisdemir İzci Ocağı öğrencileri, Kayseri’deki terör saldırısı nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nuri Caner ve beraberindekileri, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Hasan Acar karşıladı.

Acar’a başsağlığı dileğinde bulunarak acılarını paylaştıklarını ifade eden Caner ve öğrenciler şehitler için dua etti.

Acar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Caner ve öğrencilere teşekkür etti.