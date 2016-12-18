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18 Aralık 2016 Pazar

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Kayseri'deki terör saldırısına tepkiler

– Kayseri’de yaşanan terör saldırısı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrenci topluluğu tarafından protesto edildi

18 Aralık 2016 Pazar, 12:40

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ANKARA (AA) – Kayseri’de yaşanan terör saldırısı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesindeki bir grup öğrenci tarafından protesto edildi.

Çubuk ilçesinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencilerinden bir grup, Kayseri’de yaşanan terör saldırısını protesto ederek, güvenlik güçlerinin yanında olduklarını belirtti.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Ankara Bulvarı ve Atatürk Caddesi’nde yürüyen öğrenciler, “şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “her Türk asker doğar”, “ne mutlu Türküm diyene”, “askere kalkan eller kırılsın”, “intikam, intikam”, “kahrolsun PKK” gibi sloganlar attı.

Öğrencilere sürücüler de korna sesleriyle eşlik ederken, bazı vatandaşlar da balkonlara çıkarak sloganlara destek verdi.

Kayseri’de şehit olan askerlerin isimlerini okuyan öğrenciler, İstiklal Marşı’nı söyledikten sonra dağıldı.

Ankara Çubuk öğrenci protesto terör

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