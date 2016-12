Kayseri'deki terör saldırısına tepkiler

KAYSERİ (AA) – Kayseri’deki terör saldırısı, MHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Talas Belediyesi önünde toplanan grup, Talas Bulvarı’nda saldırının gerçekleştirildiği yere doğru yürüyüşe geçti. Yaklaşık 3 kilometre yürüyen grup, saldırının yaşandığı yerin yakınındaki otobüs durağına karanfil bıraktı.

MHP İl Başkanı Baki Ersoy, burada yaptığı konuşmada, saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.

Saldırı sonucu şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Ersoy, şunları kaydetti:

“Kayseri’de daha önce böyle bir terör saldırısıyla karşı karşıya gelmedik. Kayseri, milliyetçi, muhafazakar bir şehirdir ve bu tavrıyla örnek şehirlerden biridir. Bu bölücü terör örgütünün mensupları zannediyorlarsa Kayseri halkı yıkılacak, yıpranacak, vazgeçecek, yanılıyorlar. Bizler yılmadan, yıkılmadan son nefesimize kadar Türk milletinin bekası için her türlü mücadeleyi her yerde vermeye devam edeceğiz. Bizler her daim bölücü terör örgütünün şeref yoksunu mensuplarıyla mücadele edeceğiz. Burası Kayseri, burada oyun bozulur.”

Konuşmanın ardından Kur’an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar da bayrak asılan otobüs durağını ziyaret ederek karanfil bıraktı.