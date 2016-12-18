Kayseri'deki terör saldırısına tepkiler

SİVAS (AA) – Sivas’ın Şarkışla ilçesinde toplanan bir grup, İstanbul ve Kayseri’deki terör saldırılarına tepki gösterdi.

PTT binası önünde toplanan Ülkü Ocakları ve Alperen Ocaklarından bir grup, güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını protesto etti.

Ellerinde Türk bayrakları ve çeşitli dövizler taşıyan gruptakiler, terör örgütü aleyhine slogan attılar. Şarkışla Hükumet konağına kadar yürüyen gruptakiler, yol güzergahında bulunan ilçe Jandarma Komutanlığı önünde nöbet tutan askerlere karanfil verdi.

Büyük Birlik Partisi ilçe Başkanı Halil Kavlak, Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Yıldırım, Alperen Ocakları Başkanı Mehmet Şimşek ve Şarkışla eski belediye başkanı Kasım Gültekin’in de yer aldığı gruptakiler daha sonra ülkücü yemini ederek dağıldı.