Kayseri'deki terör saldırısına tepkiler

KONYA (AA) – Ilgın’da bir grup İstanbul ve Kayseri’deki terör saldırılarını protesto etti.

Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen vatandaşlar, Ilgın Kaymakamlığı önünde toplandı. Ellerinde Türk bayrağı bulunan grup, daha sonra Çukur Cami Meydanı’na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı’nı okuyan grup, daha sonra şehitliği ziyaret etti ve şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Sami Atçı, grup adına yaptığı açıklamada, terörün ülkenin birlik ve beraberliğini bozamayacağını söyledi.

Milletin tek vücut olduğunu ve hainlerine kötü emellerine fırsat vermeyeceğini vurgulayan Atçı, “Türkiye artık kendi rotasındadır ve kendi rotasını çiziyor. Bunu gören hainler bunu sindiremiyor. Türk milleti daima güçlüdür. Ülkemizin bekası için bu oynan oyunların kırılması için omuz omuza, sırt sırta vererek bu milletimizin ne kadar güçlü olduğunu göstermemiz lazım.” dedi.