Kayseri'deki terör saldırısına tepkiler

NEVŞEHİR (AA) – Kayseri’deki terör saldırısı, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir’de protesto edildi.

Nevşehir’in Avanos ilçesinde “Teröre Lanet Yürüyüşü”ne katılmak üzere Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, “Vatan sana canım feda”, “Hepimiz polisiz, hepimiz askeriz”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Polise ve askere uzanan eller kırılsın” şeklinde slogan atarak, İlçe Jandarma Komutanlığına kadar yürüdü.

Avanos Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kemal Çelik, “Emniyet teşkilatımızın ve askerlerimizin yanında yer aldığımızı bugün buradan haykırıyoruz. Teröristlere ve terör destekçilerine lanet okumak ve Türkiye üzerinde oynanan her türlü oyunu bozacak güce ve inanca sahip olduğumuzu haykırmak üzere toplandık.” dedi.

Şehit olan polis ve asker ailelerinin yaşadığı acıyı yüreklerinde hissettiklerini ve paylaştıklarını kaydeden Çelik, terör saldırılarını şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

Kemal Çelik, “Hain eylemlerle ülkemizin bölünmeyeceğini, tam aksine bizleri daha da sıkı bağlarla birbirimize kenetleyeceğini dosta düşmana haykırmak üzere meydanlardayız. Bu vatan bizim, bu vatanı hiç kimsenin ve hiçbir gücün bölmeye, parçalamaya gücü yetmeyecek.” şeklinde konuştu.

İlçe Jandarma Komutanlığı önünde destek sloganları atan vatandaşlar, burada bir süre bekledikten sonra dağıldı.

Öte yandan, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele eden Nevşehir Spor Gençlik ile Sivas Demirspor maçı öncesi iki takım oyuncuları saha kenarında güvenlik önlemi alan çevik kuvvet polislerine sarıldı. Taraftarlar da “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganı attı.

Nevşehir Gazi Stadı’ndaki maçı izlemeye gelen Nevşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ise karşılaşma öncesi sahaya inerek polislere karanfil verdi.

Polislerle sohbet eden Açıkgöz, “Birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz tüm oyunları ve hesapları bozacaktır. Milli seferberlik ve sağduyu sayesinde kardeşliğimiz kazanacaktır. Bu topraklarda yaşamak için ecdadımız nasıl mücadele ettiyse, biz de aynı ruhla mücadeleyi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

– Yozgat

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, İstanbul ve Kayseri’deki terör saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Sarıkaya Ülkü Ocakları Derneğinin düzenlediği yürüyüş, miting alanından başlayıp, Baran Caddesi’nde devam edip, belediye binası önünde son buldu.

Yürüyüşte, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Kahrolsun PKK” sloganları atılarak tekbir getirildi.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, belediye binası önünde yaptığı konuşmada, Türk milletinin büyük bir millet olduğunu belirterek, “Türk milletini bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Sizin gibi gençler var olduğu müddetçe şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Devletimiz büyük bir devlettir. Bunun intikamını alacaktır. O yüzden her türlü provokasyona karşı uyanık olalım. Birliğimizi, beraberliğimizi ilelebet sürdürelim. Tepkimizi bütün Sarıkaya’ya, Yozgat’a ve Türkiye’ye göstermiş olduk. Cenab-ı Allah bir kez daha bizlere bu acıyı yaşatmasın.” ifadelerini kullandı.

– Kırşehir

Kırşehir’de Cacabey Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, şehitler için dua etti.

“Polisimizin yanındayız”, “Askere, polise uzanan eller kırılsın”, “Hepimiz askeriz”, “Vatan sana canım feda” şeklinde slogan atan vatandaşlar, Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne kadar yürüdü.

Emniyet Müdürlüğü önünde İstiklal Marşı okuyan grup, burada Türk bayrağı açarak teröre lanetledi. Vatandaşlardan bazıları şehit olan asker ve polislerin acısının dinmesi için suçlulara idam cezası verilmesini istedi.

Buradan Cacabey Meydanı’na yürüyen vatandaşlar, dua ettikten sonra dağıldı.