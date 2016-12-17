Kayseri'deki terör saldırısına tepkiler

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Kayseri’de çarşı iznine çıkan er ve erbaşları taşıyan otobüse yapılan saldırıyı kınadı.

Başkan Ünver, sabah saatlerinde Kayseri’de Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını hedef alan saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Açıklamasında terör örgütlerinin, güvenlik güçlerinden hak ettikleri cevabı alacaklarını kaydeden Ünver, “Aziz Türk Milleti’ne karşı 17 Aralık 2013 tarihinde girişilen hain yargı darbesinin ardından 3 yıl sonra aynı tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz personeline yönelik olarak Kayseri’de yapılan alçak saldırıyı tüm kalbimle lanetliyorum. Hainler bir daha bilmelidir ki emellerine asla ulaşamayacaklar.” dedi.

Terörü destekleyen odakların Türkiye’nin geleceğine yön vermek istediğini, ancak birbirine kenetlenen milletin buna izin vermeyeceğini dile getiren Ünver şöyle devam etti:

“Sizleri biliyoruz artık. Yıllar öncesinin soğuk savaş taktikleriyle bu ülkenin geleceğini yön veremeyeceksiniz. Sömürgeleriniz birer birer elinizden gidiyor, gidecek. Mazlum insanları sömüremeyeceksiniz. Artık Türkiye var, kenetlenmiş Türk halkı var. Bizi biz yöneteceğiz, çabalarınız boşa. Ne kadar sancılı olursa olsun bu doğum gerçekleşecek. Bekleyin kahpe taşeronlar. Son pişmanlık fayda etmeyecek. Az kaldı güneş doğdu doğacak inşallah.”

Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya da Kayseri’de yapılan saldırıyı kınadı.