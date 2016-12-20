Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan asker babaevine geldi

KONYA (AA)- Kayseri’de, Erciyes Üniversitesi yakınındaki terör saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden taburcu olan Konyalı Komando Er Recep Güney, izinli olarak memleketine geldi.

Bombalı saldırının ardından yürüyerek kendi imkanlarıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giden 23 yaşındaki Güney, tedavisinin ardından taburcu oldu. İzinli olarak memleketi Konya’nın Ereğli ilçesine gelen Recep Güney, babaevinde ziyaretçilerini kabul ediyor.

Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, çarşıya çıkmak için her zaman yaptıkları gibi otobüse bindiklerini söyledi.

Yolda ilerlerken durakta bir kişinin inmesinin ardından patlamanın olduğunu, yere yatıp dua ettiğini belirten Güney, “Ne olduğunu anlamadım. Daha sonra yaralı bir arkadaşım ile otobüsün camından atladık ve yürüyerek hastaneye geldik.” diye konuştu.

– “Benim yaptığım sadece dua etmek oldu”

Hastanede tedavi gördüğünü ve şu an kendisini iyi hissettiğini ifade eden Güney, şunları kaydetti:

“Hastanede hemen bizi tedavi altına aldılar. O an neler yaşandığını tam olarak hatırlayamıyorum. Benim yaptığım sadece dua etmek oldu. Parmaklarımda kırık var, dalağımda ise yırtılma olmuş. Çok şükür ki ameliyatlık bir durumum yok. Fakat saldırıda birçok arkadaşımı kaybettim. Onlara Allah’tan rahmet, yaralanan arkadaşlarıma da acil şifalar diliyorum.”