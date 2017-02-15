Kayseri'deki trafik kazası

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de, yolcu minibüsünün refüjdeki yön levhasına çarptığı kazada ölen 5 kişi son yolculuklarına uğurlandı.

Sarıoğlan ilçesinden kent merkezine yolcu taşıyan minibüsün, Kayseri-Sivas karayolu kuzey çevreyolu kavşağı yakınında refüjdeki yön levhasına çarptığı kazada hayatını kaybeden sürücü Ali Aldemir (48) ile yolculardan Asya Gökkurt (5), annesi Nuran Gökkurt (23), Selahattin Ballı (70) ve Durmuş Bozdemir (68) için Palas Mahallesi’nde tören düzenlendi.

Törene kazada ölenlerin yakınları, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından cenazeler ilçede toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Asya ile annesi Nuran Gökkurt yan yana toprağa verilirken aynı kazada yaralanan baba Mehmet Göktürk tedavisi devam ettiği için törene katılamadı.

Bu arada sürücüsü Aldemir’in 8 ay önce 2 yaşındaki kızının vefat ettiği öğrenildi.

Sarıoğlan ilçesinden kent merkezine yolcu taşıyan Ali Aldemir (45) idaresindeki 38 DH 416 plakalı minibüs dün Kayseri-Sivas karayolu kuzey çevreyolu kavşağı yakınında refüjdeki yön levhası direğine çarpmış, kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi yaralanmıştı.