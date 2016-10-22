Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 zanlıdan 6’sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 zanlıdan 17’si emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlılardan 9’unun savcılıktaki sorguları devam ediyor.

Kayseri’de dün 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 18 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram esrar, 24 gram sentetik kannabinoid , 150 gram eroin, bir kök Hint keneviri, bir uyuşturucu hap, ruhsatsız 10 tabanca ve 8 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 4 bıçak, birer kılıç ve kama ile 79 fişek ele geçirilmiş, 32 kişi gözaltına alınmıştı.