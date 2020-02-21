Kayseri'den İdlib'e 37 tır yardım malzemesi gönderildi

KAYSERİ (AA) – Kayseri'den Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için 37 tır yardım malzemesi gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması amacıyla Hunat Mahallesi'ndeki otoparkta tören düzenlendi.

İl Müftüsü Şahin Güven, burada yaptığı konuşmada, 6 tır un, 10 tır inşaat malzemesi, 17 tır kumaş, 2 tır kıyafet, bir tır mutfak malzemesi, bir tır barınma ve gıda malzemelerinden oluşmak üzere 1 milyon 939 bin 183 lira tutarındaki toplam 37 tır yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerine göndereceklerini söyledi.

Özellikle bölgede kalıcı konutların oluşması için gayret gösterdiklerini vurgulayan Güven, şunları kaydetti:

"Bu manada şu anda gönderdiğimiz briketlerimiz orada 45 evin yapımını gerçekleştirecek. Şu anda bizler burada kabanlarımızla duruyoruz. Bölgede biliyorsunuz, daha geçen hafta 4-5 yaşındaki bir evladımız, soğuktan gözleri açık şekilde hakkın rahmetine kavuştu. Hepimizin yüreği sızladı. Çünkü, oradaki evlatlarımız bizim evlatlarımız. Bundan dolayı orada çekilen sıkıntılara yardımcı olmak durumundayız."

Yapılan duanın ardından yardım malzemelerini taşıyan tırlar yola çıkarıldı.