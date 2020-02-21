Kayseri'den İdlib'e 37 tır yardım malzemesi gönderildi
KAYSERİ (AA) – Kayseri'den Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için 37 tır yardım malzemesi gönderildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması amacıyla Hunat Mahallesi'ndeki otoparkta tören düzenlendi.
İl Müftüsü Şahin Güven, burada yaptığı konuşmada, 6 tır un, 10 tır inşaat malzemesi, 17 tır kumaş, 2 tır kıyafet, bir tır mutfak malzemesi, bir tır barınma ve gıda malzemelerinden oluşmak üzere 1 milyon 939 bin 183 lira tutarındaki toplam 37 tır yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerine göndereceklerini söyledi.
Özellikle bölgede kalıcı konutların oluşması için gayret gösterdiklerini vurgulayan Güven, şunları kaydetti:
"Bu manada şu anda gönderdiğimiz briketlerimiz orada 45 evin yapımını gerçekleştirecek. Şu anda bizler burada kabanlarımızla duruyoruz. Bölgede biliyorsunuz, daha geçen hafta 4-5 yaşındaki bir evladımız, soğuktan gözleri açık şekilde hakkın rahmetine kavuştu. Hepimizin yüreği sızladı. Çünkü, oradaki evlatlarımız bizim evlatlarımız. Bundan dolayı orada çekilen sıkıntılara yardımcı olmak durumundayız."
Yapılan duanın ardından yardım malzemelerini taşıyan tırlar yola çıkarıldı.
-
Futbol: Süper Lig
-
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den şehit ailesine ziyaret
-
Futbol: Süper Lig
-
Kayseri'den İdlib'e 37 tır yardım malzemesi gönderildi
-
Ankara'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
-
Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler mezuniyet belgelerini aldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.