Kayseri'den Muş'a gönül köprüsü
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, topladıkları kitap ve oyuncakları Muş'taki bir okula gönderdi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Muş İMKB İlkokulu müdürü, kuruma ulaşarak okulları için kitap isteğinde bulundu.
Sevgi Evleri'nde kalan öğrenciler bu çağrıya kulak vererek, kitap ve oyuncak topladı.
Toplanan 120 kitap ve 4 koli oyuncak kargo ile Muş'a gönderildi.
Muş'taki öğretmenler, kitap ve oyuncakları alan öğrencilerin mutluluk anlarının fotoğraflarını, kurum yetkilileriyle paylaştı.
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Kayseri'den Muş'a gönül köprüsü
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