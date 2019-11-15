Kayseri'den Suriyelilere 20 tır gıda yardımı

KAYSERİ (AA) – Kayseri'de hayırseverler tarafından toplanan 20 tır gıda, Suriyelilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi ile İl Müftülüğü tarafından Hunat Mahallesi'nde düzenlen uğurlama töreninde Kur'an-ı Kerim okundu.

Törende konuşan İl Müftüsü Şahin Güven, 2016 yılından bu yana "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası çerçevesinde 522 tır yardımı Suriyeli ihtiyaç sahiplerine gönderdiklerini söyledi. Güven, her ay Kayseri'den sınır ötesinde yaşayan mültecilere un, muhtelif gıda, bebek maması, kömür, soba, giyim eşyası, temizlik malzemesi gibi farklı içerikte yardımların gönderildiğini hatırlattı. Kayseri'de 80 bin Suriyeli yaşadığını, onlara da kentteki hayırseverlerin ve diğer kurumların yardımlarını ulaştırdığını aktaran Güven, şöyle konuştu:

"Bugün 14'ü un, 5'i patates, biri bakliyat yüklü 20 tırı uğurluyoruz. Bunlarla beraber toplam 542 tır göndermiş oluyoruz. Bizler Suriyeli kardeşlerimize yardımcı olmakla birlikte Hazreti Peygamberimizin 'Amellerin en hayırlısı az da olsa sürekli olanıdır' hadisini sürdürmüş oluyoruz. Atalarımız diyor ki, 'Gün bir, öğün üç', yani insanların yemeye, içmeye ihtiyacı var. Öyleyse bizler her ay bu yardımları göndermeliyiz. Hayırseverlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz, Allah onlardan razı olsun."

Eski Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Hüseyin Kayapınar da bir Müslüman bir yerde acı çekiyorsa diğer Müslümanların da bu acıyı hissetmeleri gerektiğini dile getirdi. Kayseri'ye bu duyarlılığından dolayı teşekkür eden Kayapınar, yardımlar için destek veren hayırseverlerin isimlerinin bilinmesini istememelerinin de ayrıca güzel bir örnek olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan duayla tırlar Cilvegözü, Öncüpınar ve Karkamış sınır kapılarına hareket etti.