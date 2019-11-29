Kayserili sanayiciler ABD'ye olan ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 artırdı

KAYSERİ (AA) – Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ekim ayı ihracat verilerine göre Kayseri'den ABD'ye yapılan ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58 arttığını bildirdi.

Büyüksimitci, KAYSO Konferans Salonu'ndaki oda meclis toplantısında, Türkiye'de üretimin olmazsa olmaz hale geldiğini, gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmek için sanayi istihdamını artırmak gerektiğini söyledi.

Üretimin devletlerin gücüne güç kattığını vurgulayan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Eğer bugün biz sınır dışı operasyon yapabiliyorsak, burada üretimin gücünü unutmamamız gerekiyor. Biz bir şeyler üretebildiğimiz için orada Allah'ın izniyle harekat yapabiliyoruz, hakkımızı savunabiliyor. Yoksa siz hiçbir şey üretemiyor olsaydınız, sınır dışı operasyon yapabilmek hayal olurdu. Gelişmiş ülkelerde sanayideki istihdamı baktığınız zaman yüzde 40'a 50'ye yaklaşan ülkeler başını almış gidiyorlar. Biz yüzde 25'lerde yüzde 30'larda olursak inanın işsizlikle ilgili, rekabetle ilgili problemimiz kalmaz."

Büyüksimitci, Kayseri ihracatının 10 aylık periyotunun iyi olduğunu belirterek, "Kayseri olarak en çok ihracat yaptığımız ülke Irak. Bu ülkedeki duruma göre rakamlarda bazen değişimler olabiliyor. Burada dikkat çekilmesi gereken konu ise ABD'ye yapılan ihracatı yüzde 58 artırmışız.Bu ülkeye ciddi şekilde ihracat yapan firmalarımız oluşmaya başladı. Özellikle de e-ticaret üzerinden ciddi ürün satan firmalarımız var. En dikkat çeken gelişmelerden biri ise Libya'ya ihracatımızı yüzde 362 artırmışız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya konuk olan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da her fırsatta sanayicileri desteklemek adına ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kayseri'nin yıllardan beri ülke üretimine, ekonomisine önemli katkı sağladığını anlatan Günaydın, "Elbette ki önümüze çıkan bir takım sıkıntılar, zorluklar olabilir ama takım oyunuyla bunları rahatlıkla aşabiliriz diye düşünüyoruz. İhracatımızla ilgili, sanayi üretimimizle ilgili sevindirici haberler alıyoruz. Kayseri ülkemizin ortaya koyduğu performansa katkı verecektir. Kayseri bu misyonunu görevini yerine her zaman yerine getirmiş." diye konuştu.