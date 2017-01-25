Kayserili yazar Kahraman'dan anlamlı bağış

– Yazar Muzaffer Kahraman, “Susturamazsınız” adlı kitabının satışından elde ettiği gelirin 8 bin lirasını, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ile gazilere bağışladı

KAYSERİ (AA) – Kayserili yazar Muzaffer Kahraman, “Susturamazsınız” kitabından elde ettiği gelirin 8 bin lirasını, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşların aileleri ile gazilere bağışladı.

Yazar Kahraman, 8 bin liralık çeki, 15 Temmuz’da şehit olan vatandaşların aileleri ile gazilere ulaştırılması için Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’ya teslim etti.

Kamçı, makamındaki teslim töreninde, Kayserili vatandaşların birçok önemli konuda olduğu gibi, birlik, beraberlik, dayanışma, milli ve manevi değerlere sahip çıkma konusunda da hassasiyetini gösterdiğini söyledi.

Devletin özellikle son yıllarda şehitlerin emanetlerine sahip çıkma açısından ciddi imkanlar sağladığını belirten Kamçı, şunları kaydetti:

“Canlarını vatan uğrunda veren şehitlerimiz için ne yapılsa azdır. Şehidimizin geri gelmesi mümkün değil ama bizler onun ailesine, çocuklarına ev alarak, istihdam imkanı sağlayarak sahip çıkacağız. Bunu yaparak aslında bu vatanın sahipsiz olmadığını, birlik ve beraberlik içinde etle tırnak gibi olduğumuzun mesajını veriyoruz. Muzaffer Kahraman da 8 bin liralık bağışla bu mesajı veriyor. Böyle bir bağışta bulunduğu için Muzaffer Kahraman’a teşekkür ediyorum.”

Yazar Kahraman da milletçe birlik ve beraberlik içinde olmanın önemine değindi.