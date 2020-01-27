Kayseri'nin 110 yıllık basın tarihi dijital ortamda yaşatılacak

KAYSERİ (AA) – Kayseri'de mart ayında açılması planlanan Basın Müzesi'nde, kentin 110 yıllık basın tarihi dijital ortama aktarılmış halde sergilenecek.

Kente kurulacak müze kapsamında, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan "Basın Müzesi Oluşturulması Danışmanlık Hizmeti Projesi"nin kapanış toplantısı, cemiyet binasında yapıldı.

Burada konuşan Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya, Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Kayseri mahallesindeki bir konağın, Basın Müzesi yapılması için cemiyete tahsis edildiğini anımsattı.

Bu müzede geçmişten bugüne kullanılan malzemelerin yanı sıra kentin 110 yıllık tarihiyle ilgili verilerin de olacağını belirten Altınkaya, müzenin mart ayında açılmasını planladıklarını kaydetti.

Müzenin Kültür ve Turizm Bakanlığının müze vasfına uygun açılacağını ifade eden Altınkaya, "Farklı kentlerde basın müzesi adı altında bir odada bazı tarihi makineler sergileniyor. Ancak biz müzeyi müze vasfına uygun olarak düzenliyoruz. Dijitalleşme açısından baktığınız zaman İstanbul ve İzmir'deki basın müzelerinden bir adım önde olacak. Organize, disiplinli şekilde Anadolu'daki tek müze olacağız." diye konuştu.

Elazığ'da yaşanan depreme değinen Altınkaya, "Benim 'sorumsuz medya' olarak adlandırdığım sosyal medyanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Parlamentoda yapılacak düzenlemeyle bir an önce sosyal medya zapturapt altına alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

– "Kentte dinamik bir basın yaşamı var"

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın ise fakülte olarak yalnızca üniversite öğrencilerinin değil, gazetecilik mesleğini icra edenlerin de mesleki gelişimine katkı sunacak etkinliklere katkı vermek istediklerini söyledi.

Projede, araştırmacı ve danışman olarak görev aldıklarını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Basın müzesinin kuruluş sürecinde gereksinim duyulan araştırmaların, fakültemiz kapsamında koordine edilen yüksek lisans ve doktora eğitimleriyle entegre edilmesi bizim ilk adımımız oldu. Kayseri'de hem radyo hem dergi hem gazete hem de internet gazeteciliği konusunda güzel sonuçlar ortaya çıktı. Bunları müze konseptinde bir araya getirdik, yakın zamanda bunu teslim edeceğiz. Çalışmalar bununla sınırlı değil. Kayseri'de gazetecilik yaşamına ilişkin geniş kapsamlı araştırmalar yürütüldü. Güzel bilgiler açığa çıkarıldı. Bu bir başlangıç. Müze çalışmalarında başlangıçtan söz edilir ama bitişten söz edilemez çünkü dinamik bir süreç. Kentte dinamik bir basın yaşamı var. Bu dinamizm, geçmiş için de geçerli. Bazen bulduğunuz yeni bir vesika, bildiklerinizi değiştirebiliyor."

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de projeyi teknik destek projeleri kapsamında desteklediklerini aktardı.