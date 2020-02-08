Kayseri'nin Talas ilçesinde eğimli arazide kayak keyfi
KAYSERİ (AA) – Kar yağışının etkili olduğu Kayseri'de aileler, Talas ilçesindeki parkın eğimli bölümünde fırın tepsisi, poşet ve leğenle kayarak eğlendi.
Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi'ndeki Rifat Yıldırım Parkı'nın eğimli arazisini dolduran vatandaşlar, yanlarına aldıkları fırın tepsisi, poşet, naylon, leğen, meyve kasası ve kızakla kaydı.
Parkı ziyaret eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlarla sohbet etti.
Çocukların, aileleriyle eğlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:
"Kış öncesi bu tepede hazırlık yaparak hem taşlarını temizledik, hem de file gererek güvenlik önlemlerini aldık. Şimdi her kar yağışında burası dolup taşıyor. Bazıları kızakla, bazıları naylon poşetlerle bazıları da başka malzemelerle burada kayak keyfi yaşıyor. Belediye olarak parka 12 kızak koyduk, isteyenler de onlarla kayıyor. Erciyes'e her zaman ulaşma imkanı olmayanlar için çok büyük kolaylık oldu. Küçük dokunuşlarla insanları mutlu etmek her zaman mümkün."
Öte yandan belediye tarafından alandaki vatandaşlara sıcak içecek ve kek ikramında da bulunuldu.
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Kayseri'nin Talas ilçesinde eğimli arazide kayak keyfi
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