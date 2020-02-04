Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz: “Telafisi olmayan bir maça çıkacağız”
KAYSERİ (AA) – Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak Hes Kablo Kayserispor'un kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, önemli bir müsabaka oynayacaklarını söyledi.
Kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Mustafa Tokgöz, açıklamalarda bulundu.
Gündeme getirmek istememelerine karşın, 9 transfer yaptıkları takımlarının alışma döneminde hakem hatalarından dolayı puan kaybettiğini savunan Tokgöz, daha adaletli yönetim istediklerini dile getirdi.
Son olarak Galatasaray ile deplasmanda yaptıkları maçta birçok hakem hatasına maruz kaldıklarını ileri süren Mustafa Tokgöz, "Galatasaray maçı 4-1'lik ciddi bir mağlubiyet olarak görünse de 2-0 gerideyken oyuncumuz Pedro Henrique'ye yapılan müdahaleye, yayıncı kuruluşun defalarca ekrana getirmesine rağmen, VAR sessiz kaldı. VAR çağırsın, pozisyonu hakemin yorumuna bıraksın. Bu sistemde ciddi adaletsizlikler oluyor. Canımız yanıyor ve tahammülümüz de kalmadı." diye konuştu.
Kayserispor'un kritik bir süreçten geçtiğini aktaran Tokgöz, takımın sezon başından beri taraftarını mutlu edemediğini belirtti. İkinci yarıya teknik direktör değişimi ve 9 transferle başladıklarını hatırlatan Tokgöz, şöyle devam etti:
"Hocamız Robert Prosinecki takımın başına geçtiği günden beri, sağlık sorunları, kart cezaları gibi nedenlerden dolayı istediği kadroyla maça hiç çıkamadı. Antalyaspor maçında, kalecimiz Lung da dahil olmak üzere, tam kadro sahada olacağız. Taraftarlarımıza çağrıda bulunuyorum. Bu hafta herkesi maça bekliyoruz. Telafisi olmayan bir maça çıkacağız. Antalyaspor maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor. Takımımızı yüreklendirmek, cesaretlendirmek için herkesin stada gelmesini istiyoruz."
Tokgöz, kulübün mali durumuna da değinirken, başkan Berna Gözbaşı'nın takıma bugüne kadar 19 milyon 903 bin lira yardımda bulunduğunu, yöneticiler olarak ise 1 milyon 453 bin lira katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.
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