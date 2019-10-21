Kayserispor gelecekten umutlu
KAYSERİ (AA) – Kayserispor Kulübü Başkanı Hamdi Elcuman, "Kayserispor'un çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Birlik ve beraberlik zamanı. Bu şehir bu takıma sahip çıkarsa bu iş olur. Şehir takıma sahip çıkmaz, kimse ilgilenmezse bu iş olmaz." dedi.
Elcuman, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kayserispor'daki maddi problemlerle ilgili çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Elcuman, "Futbolculara bir miktar ödeme yaptık. Bugün de prim ödemesi yapılıyor. Sorunları çözmek için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." diye konuştu.
Takımın iyi bir hava yakaladığını ve bunun devamının geleceğine inandığını vurgulayan Elcuman, şöyle devam etti:
"Oyuncular maddi olarak bir şey kazanmak için maç kazanmak gerektiğinin, maç kazandıkça da şehrin desteğinin artacağının ve kendilerini ispat edeceklerinin farkında. Zaten Kasımpaşa maçına da o havayla çıkmışlardı. Maç sonunda ben soyunma odasına indim, farklı yenilmiş gibi moralleri bozuktu. Kafaları öndeydi. Ben de 'Bu mücadeleyi sürdürdüğünüz müddetçe bu iş olacak.' dedim, moral verdim. Kayserispor'un çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Birlik ve beraberlik zamanı. Bu şehir bu takıma sahip çıkarsa bu iş olur. Şehir takıma sahip çıkmaz, kimse ilgilenmezse bu iş olmaz. Takıma sahip çıktığımızı hissettirmemiz lazım. Şehrin takıma sahip çıktığını gördükçe 20'li yaşlardaki oyuncular da kendilerini başarıya mecbur hissedecek."
– "Yaklaşık 1,8 milyon lira kasaya girdi"
Elcuman, Kayserispor'un ekonomik sıkıntılarını çözmek için başlatılan kampanya kapsamında düzenlenen yardım gecesinde vadedilen gelirlerle ilgili de, "Yardım gecesinde yaklaşık 8 milyon lira değerinde forma satışı gerçekleştirmiştik. Bunun yaklaşık 1,8 milyon lirası şu an kasaya girdi. Kalanını toplamak için çalışmalarımız devam ediyor. Toplamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Forma satışında rekor, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'taydı. Kendisi ödemeyi yaptı. Zaten gelen paranın büyük çoğunluğu oradan geldi." ifadelerini kullandı.
Antrenmana çıkmayan bütün oyuncuların sakatlığının bulunduğunu, sadece Djedje ile ilgili sorun olduğunu vurgulayan Elcuman, bu sorunun da en kısa zamanda çözüleceğini sözlerine ekledi.
-
“Kayseri bereketli bir gün yaşadı”
-
Kadavra bağışıyla tıp eğitimine katkı sağladı
-
Kayserispor gelecekten umutlu
-
Mecnun'un Leyla'ya aşkı tiyatro sahnesinde bir kez daha hayat bulacak
-
Mamak Belediyesinin 2020 yılı bütçesi onaylandı
-
Başkan Acar'dan inceleme
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.