Kayserispor, Samet Aybaba ile sözleşme imzaladı
KAYSERİ (AA) – Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Samet Aybaba ile sözleşme imzaladı.
Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Kayserispor Kulübü Başkanı Hamdi Elcuman da katıldı.
Elcuman, törende yaptığı konuşmada, geçen hafta yönetim kurulunu hızlı bir şekilde toplayarak yeni kararlar aldıklarını söyledi.
Kayserispor'un önemli bir değer olduğunu belirten Elcuman, teknik direktör olarak ilk adaylarının Samet Aybaba olduğunu dile getirdi.
"Samet hoca bizi hiç ikiletmedi." diyen Elcuman, "Hocamızla bu sezon sonuna kadar anlaştık ama bizim gönül bağımız sonsuz. Kayserispor'la ilgili değerlendirmeler yaptık. O da sağ olsun gönlünü bize açtı." ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Samet Aybaba ise Kayseri'de daha önce çalıştığını hatırlatarak, şehrin zaman içerisinde çok gelişme kaydettiğini vurguladı.
Kayserispor'da bulunmaktan mutlu olduğunu anlatan Aybaba, şunları kaydetti:
"Takımın pozisyonunu biliyorsunuz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Türk futbolu ekonomik olarak çok sıkıntılı bir süreçte. Dün oyuncularımızla idman yapıp, sohbet ettik. Kötü bir başlangıç… Futbolda kötü başlangıca önlem alınmaz, müdahale edilmezse sürekli hale geliyor. O nedenle onlarla da konuştuk. İyi bir kadromuz var. Doğru kullanacağız, çok çalışacağız, hep birlikte hareket edeceğiz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bu, sadece benim çözebileceğim bir iş değil. Burada bulunan herkesin katkı yapması lazım. Şu an takımın motivasyona ihtiyacı var. Önümüzde önemli bir maçımız var. Kazanarak başlamak istiyoruz. Eğer öyle olursa bu takım ve şehir kafasını kaldırır. İyi bir yere gelir."
Sportif direktör Bülent Bölükbaşı da Kayserispor için ellerinden gelenin en iyisini yaparak, takımı üst sıralara taşıyacaklarını söyledi.
Konuşmaların ardından Aybaba, sezon sonuna kadar kendisini Kayserisporlu yapan sözleşmeye imza attı.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp başkanı Erol Bedir, teknik direktör Hikmet Karaman ve sportif direktör Erdem Kemaloğlu, 6 Ekim'de görevlerinden istifa etmişti. Bedir'in istifasının ardından kulüp başkanlığına Hamdi Elcuman getirilmişti.
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