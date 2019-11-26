Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Beşiktaş maçı yorumu:
KAYSERİ (AA) – İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Beşiktaş'la yapacakları maçta, kendilerine yakışır bir şekilde mücadele vereceklerini belirterek, "Bu formayı layıkıyla taşıyacağına inandıklarımızla bu görevi yerine getireceğiz." dedi.
Bülent Uygun, Kayserispor'un kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Çok zor bir maçın kendilerini beklediğini ifade eden Uygun, "Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri Beşiktaş'la oynayacağız. Belli sorunlarımız var ama sorunlar her takımda, her şekilde, her şartta oluşuyor. Mühim olan sizin futbol karakteriniz, futbol anlayışınız ve giydiğiniz o formanın kutsallığına, şerefine, onuruna yakışır bir şekilde sahada vereceğiniz mücadeledir. Önemli olan kişiler değil, isimler değil o formayı sırtına giyip alın terini sonuna kadar dökenlerle sahada futbolu oynamaktır. Dolayısıyla Beşiktaş maçında güzel atmosferde Kayserispor'a yakışır şekilde mücadele vereceğiz. Elimizdeki kadromuzla, gereken futbol anlayışıyla, bu formayı layıkıyla taşıyacağına inandıklarımızla bu görevi yerine getireceğiz." şeklinde konuştu.
– Ntep, Tavares ve Bilal'in kadro dışı kalması
Yönetim kurulu kararıyla Paul-Georges Ntep, Adryan Oliveira Tavares ve Bilal Başacıkoğlu'nun kadro dışı bırakılmasını da değerlendiren Uygun, "Bu oyuncuların geldiğinden beri sakatlıklarının devam etmesinden, antrenmanda gerçek performanslarını verememelerinden, Bilal'in taraftarla tartışmasından dolayı bu karara varıldı." diye konuştu.
Takımın aldığı sonuçlar nedeniyle durumun kötü olduğunu vurgulayan Uygun, şöyle devam etti:
"Birilerinin bu sıkıntıyı görmesi ve anlaması için bazen radikal kararlar almak gerekiyor. Bu radikal kararları aynı şekilde bu formaya yakışmayan, o mücadeleyi vermeyen kim olursa olsun uygularız. Hiç kimse Kayserispor formasından, armasından daha değerli değildir. Bizim için değişilmez olan armamızdır ve taraftarımızdır. Dolayısıyla onlara yakışmayacak şekilde hareket eden her kim olursa olsun mutlaka bu takımda yeri olmaz. Kaç milyon avro alırsan al hiç fark etmez. Yüreğini, performansını buraya vermeyeceksen zaten bizimle olma ihtimalin yok. Bundan sonraki süreçlerde de bakacağız, kim dediğimizi yapmazsa gereğini yapmaya devam edeceğiz."
– "Kupa maçında gençleri oynatacağız"
Antrenmanlarda genç oyunculara şans tanıdığını aktaran Uygun, "Biz gençlere güvenmeye devam ediyoruz. 15 yaşındaki gencecik bir evladımız Emre'nin yeteneğini keşfedip onu oynattık. Onun attığı golden sonra bütün altyapımızdaki ve Türkiye'de altyapıdaki öğrencilerin, kardeşlerimizin hepsinde bir hayal oluştu. A takımlara çıkabileceklerini, orada oynayabileceklerini, kendilerinde o güveni hissetmeye başladılar." ifadelerini kullandı.
Genç oyuncuları Kayserispor'a kazandırmayı hedeflediklerini anlatan Uygun, şunları kaydetti:
"Bizim takımımızda da altyapı çocukları, idmanlarımızı uzaktan da olsa izleyerek burada olmak istediklerini resmen haykırıyorlar. Bu da bizim adımıza mutluluk verici. Türkiye çapında bir ekip kuracağız ve Kayserispor'un şerefli, onurlu büyük formasını giyebilecek, taraftarına layık olacak gençleri bulup Kayserispor'a kazandırmayı istiyoruz. Şu an altyapımızda yetenekli futbolcularımız var. En kısa zamanda da profesyonel yapacağız. Bununla birlikte de kupa maçında bu gençlerimizi oynatacağız. Bizim için Ziraat Türkiye Kupası önemli değil, ligde kalmak önemli. Kupayı alamayacak durumdayız, bunu da biliyoruz. Artık bazı gerçekleri söylemek zorundayız. O yüzden de o gençleri kazanma adına oynatıp onları göreceğiz."
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