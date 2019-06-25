Kayserispor'a “destek” toplantısı
KAYSERİ (AA) – Kayserispor için Kayseri Valisi Şehmus Günaydın öncülüğünde milletvekili, belediye başkanları, oda başkanları ve sanayiciler bir araya geldi.
Polisevinde gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Şehmus Günaydın, Spor Toto Süper Lig'de zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.
Kayserispor'un köklü kulüplerin bile zorluk yaşadığı bir ligde başarılı bir sezon geçirdiğini vurgulayan Günaydın, şu ifadeleri kullandı:
"Bu sezon Kayserispor'u destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Geçen hafta perşembe günü başkanımızın yazmış olduğu bir mektup üzerine bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Sayın başkanımız özellikle yaklaşan kongre nedeniyle ivedi bir şekilde bir araya gelmemiz gerektiğini belirtti. Zaman geçtiği takdirde bir takımda sıkıntıların yaşanabileceğini ifade etti. Biz de bütün arkadaşlarımızla görüşerek bir araya gelelim istedik. Bugün kulüp başkanımız Erol Bedir'in, Kayserispor ile ilgili öneri ve düşüncelerini alacağız. Bizler de konunun muhatabı olarak Kayserispor'umuz için elimizden ne geliyorsa onu ortaya koyacağız. Bu toplantıdan hayırlı bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Çünkü Kayserispor hepimizin değeri. Zor bir süreç bekliyor biliyorsunuz şampiyonluk yaşayan takımların düşme korkusu ve hatta düşmesi Spor Toto Süper Lig'in ne kadar zor bir lig olduğunu ortaya koydu. Bu zorlukların yaşanmaması adına gerek kulüp başkanımızın gerekse yapılacak kongre sonrası ortaya çıkacak yeni durumların da ele alınacağı bu toplantının Kayserispor'a hayırlı olmasını diliyorum."
Toplantıya AK Parti Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Boydak Holding üst yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Geçen hafta cumartesi düzenlenen Kayserispor'un seçimli olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için ileri bir tarihe ertelenmişti.
-
Kayserispor'a “destek” toplantısı
-
DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı
-
Polisle çatışan hırsızlık zanlıları serbest kaldı
-
Marcelo Goiano, Demir Grup Sivasspor'da
-
Göç ve Uluslararası Koruma Projesi
-
Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Sergisi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]