Kayserispor'da Berna Gözbaşı yeniden başkanlığa seçildi

KAYSERİ (AA) – Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa getirildi.

Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki olağanüstü kongrede, mevcut yönetim mali ve idari yönden ibra edildi.

Tek liste halinde gidilen kongrede mevcut başkan Gözbaşı ve yönetim kurulu, oy birliğiyle göreve seçildi.

Gözbaşı, burada yaptığı konuşmada, İstikbal Mobilya Kayserispor'un ligin son sırasında yer aldığını ve bir an önce çalışmalara başlayıp, takımı bulunduğu durumdan çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Mücadeleci biri olduğunu ve görevi inanarak üstlendiğini belirten Gözbaşı, "Takımımız ligin sonunda olmasaydı, başkanlığı bana bırakmazlardı. Bunu açıkça söyledim, söylemeye devam edeceğim. Küme düşerse de bu benim sorumluluğumda değil. Ben elimden geleni yapacağım. Çok mücadeleci olduğum zaten bilinir. İki hafta içerisinde gecemi gündüzüme kattım. 4 oyuncuyla yollarımızı ayırarak 1 milyon dolar zarardan kar ettik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki birçok kulübün mali sorunlar yaşadığına vurgu yapan Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Kulüplerin sorunlarını çözmek için öncelikle cari açıkları kapatmak gerekiyor. Futbolculara dövizle borçlandığımız sürece bu açık kapanmaz. Onursal başkanımız Mehmet Özhaseki'nin bağımsız denetçilerce denetim yapılması teklifi, beni çok mutlu etti. Çünkü ben hiçbir kavganın, çekişmenin ortasında kalmak istemiyorum. Ben sadece kulübün başarısı için mücadele etmek istiyorum."

– Özhaseki: "Kulübü çaycıya mı bıraksaydık?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayserispor Onursal Başkan Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin hayırseverleriyle tanındığını ancak söz konusu Kayserispor olunca çoğu insanın elini cebine atmadığını belirtti.

Senelerce Kayserispor'da başkanlık yaptığını hatırlatan Özhaseki, "Ne yapsaydık, kulübü çaycıya mı bıraksaydık? Dedikodusu da hiç bitmiyor. Başkan olan yok şöyle yapıyormuş, yok böyle yapıyormuş… Bunun bir çözümü var. Kulübü bağımsız bir kuruluşa denetletmek lazım. Geriye doğru incelenmeli, kuruşuna kadar hesaplanmalı. Benim belediye başkanlığım dönemime kadar da gidebilirler. Kamu malında gözü olanın Allah gözünü çıkarsın. Yetimin hakkında gözü olanın Allah belasını versin." diye konuştu.

Berna Gözbaşı'nı cesaretinden dolayı tebrik eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bundan önceki başkanlara teşekkür ettiğimiz gibi, elini taşın altına koyan Berna Hanım'a da teşekkür etmek lazım. Bir hanımefendi ortaya çıkmış, 'Ben bu yükü kaldırırım.' diyor. Dışarıda konuşup duruyorlar. Gelsinler, onlara verelim başkanlığı. Ben Berna Hanım'dan rica ederim, adaylıktan çekilir. Milyonlarca lira borç var. Kim gelir aday olur? Yoksa niye ortalığı karıştırıyorsunuz? İş başına gelecek olan hanımefendi kardeşimizi yüreklendirelim."

Öte yandan, yapımı tamamlanan kulüp tesislerine eski başkanlardan Recep Mamur'un isminin verilmesi, kulübün mali denetiminin bağımsız kurumlar tarafından yapılması, daha önce başkanlık yapanların kulüpten alacaklarından vazgeçmesi de kongrede oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, kongrenin yapıldığı salona girmek isteyen bir grup taraftar ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, grubu biber gazı kullanarak uzaklaştırdı. MHP Kayseri milletvekilleri Baki Ersoy ve İsmail Özdemir, taraftarların salona alınmadığını öğrenince, kongrenin yapıldığı alana girmeden ayrıldı.

Kongreye, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eski başkanlardan Recep Mamur ile Erol Bedir, AK Parti Kayseri milletvekilleri, belediye başkanları ve delegeler katıldı.