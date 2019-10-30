Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi
KAYSERİ (AA) – Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaştı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kente gelen teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Büyükkılıç, "Hayırlı olsun Kayseri. Şehrimizin takımının teknik direktörlük görevi için tecrübeli teknik adam Bülent Uygun hocamız ile anlaştık." ifadelerini kullandı.
Büyükkılıç, Bülent Uygun, Kayserispor Kulüp Başkanı Hamdi Elcuman ve kulüp yöneticileriyle çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.
Türkiye liginde son olarak 2017'de Osmanlıspor'u çalıştıran Uygun, ardından Katar'ın El-Gharafa ve El Rayyan takımlarında görev yapmıştı.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da alınan başarısız sonuçlar üzerine teknik direktör Hikmet Karaman 6 Ekim'de istifa etmiş, 11 Ekim'de de Samet Aybaba ile sözleşme imzalanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Aybaba yönetiminde çıktığı ilk maçta Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kalmış, deplasmanda pazar günü oynadığı ikinci maçta ise BtcTurk Yeni Malatyaspora 4-0 yenilmişti. Aybaba da 28 Ekim'de yönetime istifasını sunmuştu.
-
“354 ilçemizde evde bakım hizmeti veriyoruz”
-
Ankara Şehir Hastanesinde gebe okulu hizmeti
-
Leylekler için tanıtım rehberi hazırlandı
-
Jandarmadan öğrencilere trafik dersi
-
Yıldız Entegre, taş dokuyu ağaçla buluşturdu
-
Demir Grup Sivasspor kupa maçına hazır
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.