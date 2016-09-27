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Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

27 Eylül 2016 Salı, 18:20
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

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KAYSERİ (AA) – Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olacak Kayserispor, hazırlıklara başladı.

Kadir Has Tesisleri’nde, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra yarı alanda topla çalışma yapıldı.

Kutlu, idmandan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor maçında alınan galibiyetin takıma moral verdiğini söyledi.

Seri galibiyetler amaçladıklarını dile getiren Kutlu, şunları kaydetti:

“Sezon başından beri iyi futbol oynuyoruz ancak bunu sonuca yansıtamıyorduk. Çaykur Rizespor maçında iyi futbolumuzun yanında sonucu da aldık. Bunun üzerine koyarak gitmek istiyoruz. Çaykur Rizespor gibi iyi bir takımı mağlup ettik. Şimdi önümüzde Kasımpaşa maçı var. Kasımpaşa, istediği sonuçları alamamış olsa da iyi bir kadroya sahip. İnşallah Kasımpaşa maçında iyi oynayıp, iyi sonuç almak istiyoruz. Kasımpaşa’nın da gücünü biliyoruz.”

Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Futbol Hakan Kutlu kayserispor Superlig

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