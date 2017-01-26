Kayserispor'da kulüp başkanlığına Erol Bedir seçildi

KAYSERİ (AA) – Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da kulüp başkanlığa Erol Bedir seçildi.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılan ve tek listeyle gidilen olağanüstü genel kurulda delegeler, Erol Bedir başkanlığındaki yeni yönetim kurulunu göreve getirdi.

Bedir başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Mehmet Dönmez, Mustafa Aksu, Orhan Taşçı, Naci Bedir, Mehmet Çakmakuyar, Bahadır Kul, Türker Horoz, Metin Özer, İsmail Çöl, Serdar Maraşlıgil, Tufan Koç, İshak Şahin Fazıloğlu, Mehmet Cingi, Erhan Karacaoğlan, Mükremin Çepni ve Hasan Eskici’den oluştu.

Bedir, genel kurulun ardından yaptığı konuşmada, Kayserispor’un son yıllarda en görkemli kongresini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Takımların başarılarının sahiplenmeyle doğru orantılı olduğunu belirten Bedir, “Erciyesspor ve Kayserispor’un Süper Lig’de olduğu, UEFA sitelerine konu olduğu dönemlerde her iki kulüp de böyle kalabalık kongreler yapıyordu. ‘Bu şehre iki takım fazla.’ denildi. Biri gitti, öbürünü de ligde tutabilmek için gözümüz gibi sahipleniyoruz. Allah’ın izniyle Kayserisporumuz bulunduğu yerde çakı gibi duracak, Erciyesspor da böyle yetim kalmayacak.” dedi.

Kayserispor’da 20-25 günlük sıkıntılı bir süreç yaşandığını, onu da gece gündüz çalışarak aştıklarını ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

“Önümüzde çok ciddi iki maç var. Biri hafta sonu Fenerbahçe’yle, diğeri bu akşam Beşiktaş’la. Fenerbahçe’yle ligde ciddi bir maçımız olacak. Fenerbahçe olması önemli değil ama sonuçta 3 puanlık bir maçtan bahsediyoruz. Bu maçları geri plana atmama adına geniş açıklamaları salı günü kulüpte düzenleyeceğim basın toplantısıyla yapacağım. Son 20-25 günlük sıkıntının aşılması sürecinde şehir dışında olan sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki, belediye başkanlarımız ve diğer arkadaşlarımızla çok büyük mücadele verdik. Şu anda bulunduğumuz noktada her türlü sıkıntıya rağmen Süper Lig’de ara dönemde en iyi teknik kadro ve teknik anlamda futbolcu takviyesini Kayserispor yaptı. Bu süreçte Kayserispor’u sahiplenen herkese teşekkür ediyorum.”

Kayserispor’da 24 Aralık’ta yapılan olağanüstü kongrede, Ahmet Yıldız başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirilmiş, Yıldız, 31 Aralık’ta görevinden istifa etmişti.