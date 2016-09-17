Kayserispor'da mağlubiyet üzüntüsü

KAYSERİ (AA) – Kayserispor Kulübü İkinci Başkanı Rıfat Pehlivan, Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor’a bireysel hatalar sonucu yenilmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 4. haftasında deplasmanda Bursaspor’a 3-1 mağlup olduklarını hatırlattı.

Bursaspor karşısında iyi mücadelelerini sonuca yansıtamamaktan yakınan Pehlivan, şunları kaydetti:

“Bursa’ya 3 puan düşüncesiyle gitmiştik ve maça öyle başladık. Maçta öne geçtik ancak ilk yarının son dakikasında yediğimiz golle skor üstünlüğünü koruyamadan soyunma odasına gittik. İkinci yarıda rakibimizin 10 kişi kalmasıyla oyundaki üstünlüğü iyice elimize geçirdik. Bulduğumuz net gol fırsatlarını değerlendirsek sonuç çok farklı olabilirdi. Rakibimiz bireysel hatalar sonucunda goller buldu. İyi mücadele ettik ancak savunmada daha dikkatli olsak puan ya da puanlar alabilirdik. İyi mücadele ettiğimiz bir karşılaşmayı bireysel hatalar yüzünden yediğimiz goller sonucu kaybettiğimiz için üzgünüz. Umarım ilerleyen haftalarda daha iyi oluruz.”