Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal kadro dışı bırakıldı

KAYSERİ (AA) – Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Demir Grup Sivasspor yenilgisi sonrası Paul-Georges Ntep, Adryan Oliveira Tavares ve Bilal Başacıkoğlu'nu kadro dışı bıraktıklarını belirtti.

Tokgöz, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Sivasspor yenilgisinin İstikbal Mobilya Kayserispor'a gönül veren herkesi üzdüğünü söyledi.

Kayserispor'un zor bir süreçten geçtiğini aktaran Tokgöz, bu zamanda da herkesin var gücüyle takıma destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Yeni bir yönetim anlayışıyla yola çıktıklarını aktaran Tokgöz, şöyle konuştu:

"Zor bir yıl oldu. 3 başkan ve 3 hoca değişikliği… Berna (Gözbaşı) Hanım ile biz şu anda yeni yönetim ekibini oluşturmak için çalışmalara başladık. 30 Kasım'da genel kurula gidiyoruz. Ciddi bir yönetim kurulu çalışmamız var. Yöneticiler deyince bugüne kadar her zaman akla para verenler, para verecek olanlar geldi ama bundan sonrası için uzun vadeli bakışımız, fikirleriyle gerçekten kulübe değer katacak yöneticilerle çalışmak istiyoruz."

– "Sorun sadece para değilmiş"

Demir Grup Sivasspor yenilgisi sonrası bazı futbolcuları kadro dışı bırakma kararı aldıklarını vurgulayan Mustafa Tokgöz, "Sivasspor maçı sonrası yönetim olarak toplandık. Bülent hocamızla da fikir birliğine vararak Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu'nu kadro dışı bırakma kararı aldık. Aslında bu sayı biraz daha fazlaydı ama üçe düşürdük. Ayrıca Bilal Başacıkoğlu'na taraftarla girdiği sözlü münakaşa ve hocaya yaptığı saygısızlık dolayısıyla da para cezası verilecek." ifadelerini kullandı.

Tokgöz, taraftarın tepkisinin takımdaki ruhsuzluk haline olduğunu bildiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar hep 'para ödemesi' konuşuldu. Hepimizin yanıldığı bir şey varmış, sorun sadece para değilmiş. Belli ki kafalarında olmamış, oturmamış ya da Kayserispor'la bağdaşmamış olan şeyler var. Sürekli değişikliklerden mi, gündemin belirsizliğinden mi, bilmiyoruz ama oyuncuların mantalitesinde problem olduğunu görüyoruz. Tek tek oturup hepsiyle konuşacağız. Bu sorunları aşacağımıza inanıyoruz. Tamamen kendimizi ortaya koyduk. Bir alev topunu elimize aldığımızın da farkındayız. En zor zamanda buradayız. İleriye dönük elimizden ne geliyorsa her şeyi yapacağız."

– "Şeffaflığı Kayserispor'da çok rahatlıkla görebileceksiniz"

Ara transfer döneminde transfer yapmayı planladıklarını dile getiren Tokgöz, bundan sonra maddi olarak problem yaşayacaklarını düşünmediğini ifade etti.

Tokgöz, kulübün borcunun ne kadar olduğunu ortaya çıkarmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Futbolcu ödemeleri de bu hafta yapılacak. Şu anda borcu çıkarma hesabı yapıyoruz. Gerçekten Kayserispor Kulübünün borcu ne kadar. Hiçbir şey gizlenmeden, saklanmadan, biz bu borcu öğreneceğiz. Burada amacımız kimsenin açığını aramak değil, kulübün 2 yıl, 3 yıl sonra gelecek borçları dahil, borçları ne kadar, onu öğrenmeye çalışıyoruz. Bugün yapılan transferin bedeli, 2 yıl sonra size dosya olarak geliyor. Bu her yönetimin başına gelen bir şey. Biz, bizden sonrakilere bırakacağımız borcu da öğrenmeye çalışıyoruz. İnşallah hepsini toparlayacağız. Şeffaflık konusunda da Türkiye'de daha önce görülmemiş şeffaflığı Kayserispor Kulübünde çok rahatlıkla görebileceksiniz. İnternet sitemiz üzerinden 'gelen para', 'giden para'… Yanlış bir yere gitti demiyorum ama insanlar yardım ediyor ve paranın nereye gittiği belli değil. İnsanların verdiği paranın nereye gittiğini bilmesi gerekiyor."