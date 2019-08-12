Kayserispor'da transfer
KAYSERİ (AA) – Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Fransa'nın Reims takımından Aksel Aktaş'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, sözleşmenin hem oyuncuya hem de Kayserispor'a hayırlı olması temennisinde bulunulurken, Aksel Aktaş'ın düzenlenen törenle sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
Aksel Aktaş'ın, Fransa'nın 16 ve 18 yaş altı, Türkiye'nin ise 19 yaş altı milli takımında forma giydiği aktarıldı.
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