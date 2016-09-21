Kayserispor'da tur sevinci

KAYSERİ (AA) – Kayserispor Kulübü İkinci Başkanı Rıfat Pehlivan, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Spor Toto 3. Lig takımı Orhangazispor’u eleyerek bir üst tura çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda konuk oldukları Orhangazispor’u uzatmalarda 3-2 yendiklerini hatırlattı.

Kupada finale kadar gitmeyi hedeflediklerini dile getiren Pehlivan, şunları kaydetti:

“Orhangazispor maçında ağırlıklı olarak ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara şans verdik. Rakibimiz iyi bir ekip. Futbolcularımız ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koydu. Orhangazispor’u yenerek tur atladığımız için sevinçliyiz. Galibiyet dolayısıyla teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Amacımız ligde ve kupada Kayserispor’u hak ettiği yerlere getirmek. Bunun için mücadele veriyoruz. İnşallah, taraftarımızın desteğiyle takımımız hak ettiği yerlere gelecek.”