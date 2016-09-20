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Kayserispor'dan Bursaspor'a teşekkür

20 Eylül 2016 Salı, 00:53
Kayserispor'dan Bursaspor'a teşekkür

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KAYSERİ (AA) – Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü, tesislerini kullandıran Bursaspor için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Cuma günü oynadığımız Bursaspor maçının ardından yarın oynayacağımız Orhangazispor Ziraat Türkiye Kupası maçı için kamp yaptığımız Bursa’da, antrenmanlarımız için Özlüce Tesisleri’nde takımımızı misafir eden Bursaspor Kulübüne gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Kayserispor, 16 Eylül Cuma günü ligin 3. haftasında 3-1 mağlup olduğu Bursaspor maçının ardından kentten ayrılmayarak, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda yarın yapacağı Spor Toto 3. Lig takımı Orhangazispor karşılaşmanın hazırlıklarını Özlüce Tesisleri’nde sürdürmüştü.

Orhangazispor-Kayserispor maçı, yarın Orhangazi İlçe Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak.

Bursaspor Futbol kayserispor Superlig

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