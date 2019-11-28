Kayserisporlu Mensah'tan “Fenerbahçe'yle anlaştığı” iddiasına cevap:
KAYSERİ (AA) – İstikbal Mobilya Kayserispor'un orta saha oyuncusu Bernard Mensah, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki haberlere ilişkin, "Herhangi bir anlaşma yok, tamamen asılsız haberler ama tabii ki her futbolcu büyük takımda oynamak ister. Ben şu an Kayserispor'dayım, öyle bir şey olursa düşünürüm." dedi.
Ganalı futbolcu Mensah, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Beşiktaş'la yapacakları maça hazırlık için kulüp tesislerinde gerçekleştirdikleri idman öncesinde, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Birkaç hafta sakatlığından dolayı formadan uzak kaldığını belirten Mensah, "Bu haftadan itibaren idmanlara çıkmaya başladım. Çok daha iyiye gidiyorum. Şu anda bir sıkıntım yok. Fiziksel ve zihinsel açıdan Beşiktaş maçına hazırım. Oynamak istiyorum. Tabii ki son karar hocamızın." diye konuştu.
Mensah, bu sezon yaşadığı performans düşüklüğünün birkaç sebebi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Performansımda sakatlığımdan dolayı belki düşüş olmuş olabilir. Biliyorsunuz geçen sene ağır bir sakatlık yaşadım. Bu sene de bacağımdan dolayı sıkıntılar yaşadım. Aynı zamanda da geçen seneki takımın durumuyla bu seneki biraz farklı. Hoca değiştirdik. Bu sene 3'üncü hocayla çalışıyoruz. Hepsinin oyun mantalitesi farklı oluyor. Ona uyum sağlamak zor ama ben eminim ki biz çok kısa zaman içerisinde yeni yapılanmayla birlikte taraftara hak ettiği Kayserispor'u göstereceğiz."
– Fenerbahçe'yle anlaştığı iddiası
Bir gazetecinin, Fenerbahçe ile transfer konusunda anlaştığı yönünde haberler yayımlandığını belirtmesi üzerine Mensah, "Herhangi bir anlaşma yok, tamamen asılsız haberler ama tabii ki her futbolcu büyük takımda oynamak ister. Ben şu an Kayserispor'dayım, öyle bir şey olursa düşünürüm." ifadesini kullandı.
Mensah, Berna Gözbaşı'nın başkanlık görevini almasından sonra takımda olumlu bir hava oluştuğuna dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Her futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynamak ister. Ben şu anda burada mutluyum. Bir sıkıntım yok ama çok normaldir. Büyük takımlardan teklif gelmesi insanın kariyeri açısından önemlidir. Annemizle, Berna Hanım'la öyle bir şey olursa konuşuruz. Böyle bir şey yok. Bunlar futbolun içerisinde olan normal gelişmeler. Başkanla görüşüyoruz, o çok enerjik, pozitif bir insan. Onunla beraber Kayserispor'un bu durumunun daha iyiye gideceğine eminim. Kendisi Kayserispor için her şeyini veriyor. Bizim için onun gelmesi olumlu bir gelişme. Finansal sıkıntılar yaşadığımız yalan değil doğru ama Berna Hanım geldikten sonra biz ödemeleri aldık. İşlerin iyi noktaya gittiğini söyleyebilirim. Bize yeteri seviyede ödeme yapılıyor."
-
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 28 vakıf üniversitesi arasında önemli iş birliği
-
Vali Ayhan, Sivas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti
-
Kayserisporlu Mensah'tan “Fenerbahçe'yle anlaştığı” iddiasına cevap:
-
Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt: “Hocamız şans verdiğinde, elimden geleni yapıyorum”
-
KMÜ'de “Kamu Üniversite Sanayi Karaman Buluşması” paneli düzenlendi
-
MHP Karaman teşkilatının köy ziyaretleri
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.