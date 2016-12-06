Kayserispor'un gündeminde teknik direktör yok

KAYSERİ (AA) – Kayserispor Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, Hakan Kutlu’nun istifasının ardından teknik direktör arayışı içerisinde olmadıklarını, olağanüstü kongreye kadar takımı alt yapı sorumlusu Ertuğrul Seçme’nin çalıştıracağını söyledi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Kutlu’nun istifasını yönetim kurulunun üzülerek kabul ettiğini ifade etti.

Hakan Kutlu’nun çalıştığı süre zarfında takımda büyük emeği olduğunu aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

“Gerçekten üzüntülüyüz. Teknik direktörümüz geçen sene çok sıkıntılı bir süreçte görev aldı. O süreçte takımın ligde kalmasında çok katkısı oldu. Sezon başında bu takımın oluşmasında da payı var. Gelinen bu süreçte oynanan futbolun neticeye yansımaması ve son haftalarda anormal derecede hakem hataları, Kayserispor’u sıkıntılı bir sürece itti. Hakan Kutlu hocamız, Trabzonspor maçından sonra böyle bir karar aldı ve bunu bize iletti. Biz, devam etmesini istiyorduk ama hoca çok üzgün olduğunu, böyle olmasını istemediğini ancak özellikle tribünlerde kendisine yönelik yapılan çirkin ve kötü tezahüratı içine sindiremediğini, hak etmediğini düşünerek affını istedi. Biz de kararına saygı duymak durumunda kaldık ve hocanın istifasını kabul ettik.”

Yıldız, istifanın ardından kendilerine çok sayıda teknik direktör önerildiğini ancak bunlarla görüşmeyi kabul etmediklerini belirtti.

Kulübün bu ay içerisinde olağanüstü kongre yapacağını dile getiren Yıldız, bu yüzden teknik direktöre genel kuruldan sonra karar vereceklerini vurgulayarak, “Şu anda gündemimizde kesinlikle hiçbir teknik direktör yok. Olağanüstü genel kurul kararımız var. Dolayısıyla genel kurul bitinceye kadar kesinlikle teknik direktörle ilgili bir düşünce ve tasarrufumuz yok. Alt yapı sorumlusu Ertuğrul Seçme ile o sürece kadar devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Kayserispor, Ertuğrul Seçme yönetiminde Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.