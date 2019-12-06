Kayserispor'un toplam borcu 331 milyon lira
KAYSERİ (AA) – Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulübün 2020 yılı mayıs ayına kadar yapılacak ödemeler dahil toplam borcunun 331 milyon lira olduğunu söyledi.
Tokgöz, yarın gerçekleştirilecek olağanüstü kongre öncesi kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi.
Şeffaf yönetim anlayışı gereği kongre öncesi borçları açıklamak istediklerini belirten Tokgöz, "Muhasebecilerimiz yaklaşık 10 gündür kulüp bilgisayarlarından kayıtları inceliyor. Buna göre, kulübümüzün 31 Kasım 2019 tarihi itibarıyla toplam borcu 260 milyon 500 bin liradır. Bu tutara 31 Mayıs 2020'ye kadar olan ödemeler dahil değildir. Futbolcular, teknik heyet ve diğer borçlar dahil edilince, mayıs 2020 sonu itibarıyla kulübümüzün toplam borcu 331 milyon liradır. Bu tutarda, 2023 yılının ağustos ayına kadar ödenmesi gereken 85 milyon liralık banka borcu da bulunmaktadır." diye konuştu.
Kulübün gelirlerinden de bahseden Tokgöz, şöyle devam etti:
"Kayserispor'un sezon sonuna kadar Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) 23 milyon 100 bin lira, Spor Toto'dan 2 milyon 275 bin lira, stadyum ve reklamlardan tahmini 1 milyon 40 bin lira geliri bulunmaktadır. Sezon sonuna kadar toplam 26 milyon 415 bin lira gelirimiz vardır. Ligde kalmamız durumunda ise 25 milyon lira performans ile stadyum geliri de olmak üzere toplam 51 milyon lira ek gelir sağlanabilir. Bu gelir gider tablosunun yarın yapılacak genel kurulda ibraz edilip edilmemesi yönetimin değil, genel kurulun konusudur. Onların vereceği bir karardır. Biz borcu açıklamaktan çekinmeyiz. Neyse onu söylemekle yükümlüyüz. Mali bilanço yarınki genel kurulda delegelerin oyuyla ibraz edilse dahi bize göre mali denetime de açık olması gerekmektedir. Bu denetimin minimum süresi de 2-3 aydır."
– "Lütfen Kayserispor'un menfaati için susun"
Mustafa Tokgöz, kongre öncesi bir çok kişinin kulüple ilgili yorumda bulunduğunu ve bunu doğru bulmadığını aktardı.
"Kayserispor ile herhangi bir bağı olmayan, üstüne vazife olmayan insanların çıkıp açıklama yapması, maalesef gereksizdir." diyen Tokgöz, "Bu gibi davranışlar hem o kişinin kendisine hem de kulübümüze zarar vermektedir. Bunun kimseye faydası yoktur. Biz gayet şeffaf bir yönetim anlayışıyla kulübü yönetmeye çalışıyoruz. İsteyen varsa yarınki genel kurulda aday olabilir. Yardım yapılmıyor, ekonomik bir destek yok, başkan olmaya gelince aday olma… Hiçbir şey yok. Bir de neymiş, Kayserispor'un menfaati için konuşuyorlarmış. Lütfen Kayserispor'un menfaati için susun." değerlendirmesinde bulundu.
Tokgöz ayrıca, oyuncu Atila Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini sözlerine ekledi.
-
Demir Grup Sivasspor kafilesi Malatya'ya gitti
-
Orta Kaymakamı Yıldız'dan Yaylakent beldesine ziyaret
-
KAYÜ Rektörü Karamustafa AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı
-
Kayserispor'un toplam borcu 331 milyon lira
-
Kırşehir'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
-
CHP'den Doğa Koleji önünde basın açıklaması
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.