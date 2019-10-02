Kayseri'ye kurulacak Basın Müzesi
KAYSERİ (AA) – Kayseri'nin 109 yıllık basın tarihinin anlatılacağı Basın Müzesi'ne, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından hibe desteği verilecek.
Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek Kayseri Gazeteciler Cemiyetine tahsis edilen tarihi bir konakta kurulacak ve kentin 109 yıllık basın tarihinin anlatılacağı Basın Müzesi'ne sağlanacak hibe desteğine ilişkin imza töreni düzenlendi.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, ORAN Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Basın Müzesi için ciddi bir arşiv taraması yapılması gerektiğini söyledi.
"Müzeye baskı makinesi, daktilo gibi araç ve gereçleri bir şekilde temin edebiliriz." diyen Altınkaya, "Önemli olan 109 yıllık basın tarihimize ilişkin bilgilere ulaşmamız. Cemiyet üyemiz Selma Kara, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesindeki akademisyenlerle beraber bu arşiv taramasını yürütüyor. Onlardan aldığımız bilgiye göre 109 yıl içinde 250'ye yakın gazete ve dergi yayımlanmış." ifadelerini kullandı.
Basın Müzesi'nin sadece gazete ve dergilerle dolu bir müze olmayacağının altını çizen Altınkaya, şöyle devam etti:
"Aynı zamanda Kayseri sinemasının, Türk sinemasındaki yerini de gösteren, Yılmaz Güney'in Kayseri'de çektiği filmle ilgili görseller de yer alacak. Radyonun ve televizyonun tarihini de burada bulacağız. İstanbul, İzmir ve Kocaeli'deki basın müzelerinden daha güzel dijitalleri olan bir müze düşünüyoruz. Erciyes Gazetesi'nin birinci sayısı olacak. Hangi gazeteyi kim, ne zaman kurdu, bu bilgilere ulaşılacak. ORAN ile gerçekleştireceğimiz bu projeye Teknopark'taki bir şirket aracılık edecek. Buradan yaklaşık 50 bin lira gibi bir destek alacağız. Cemiyet, herhangi bir para almayacak. Danışmanlık yapan üniversitedeki hocalarımız ve arkadaşlarımız bize bilgi, birikim getirecek."
Altınkaya, Basın Müzesi'ni 4 Şubat'ta açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.
ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise projeye Teknik Destek Programı kapsamında destek verdiklerini, projeyle, kentin basın arşivinin taramasının yapılıp dijital ortama aktarılmasının sağlanacağını dile getirdi.
Konuşmaların ardından, Kilci ile Altınkaya arasında protokol imzalandı.
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