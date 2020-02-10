Kayseri'ye sağlık ve gıda alanında iki yeni yatırım
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de Kansere Karşı Birlikte Derneğinin (KANKA) "Umudunu Kaybetme Hayata Tutun Projesi" ile Birleşik Kafkasya Derneğinin "Sarıoğlan ve Pınarbaşı İlçelerinde Kadın Üreticilerin Elinden Geleneksel Peynir Üretim Tesislerinin Kurulması Projesi" Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2019 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazandı.
Vali Şehmus Günaydın, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen sözleşme imza töreninde yaptığı konuşmada, KANKA tarafından uygulanacak 1 milyon lira bütçeli projede, kanser hastası çocuklar iyileştirilirken onların en temel ihtiyacı olan oyun oynamalarının sağlanması, sosyalleşmeleri ve diğer toplumsal ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiğini söyledi.
Diğer proje kapsamında ise yaklaşık 1,1 milyon lira bütçeyle peynir işleme tesisi kurulacağını belirten Günaydın, bölgenin ve toplulukların kültürünün bir parçası olan yöresel peynirlerin daha modern şartlarda kontrollü olarak üretilmesinin ve kırsal kesimde yaşayanların gelirlerinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Günaydın, Pınarbaşı Belediyesinin "Çerkez peyniri"ne coğrafi işaret belgesi alınmasına yönelik çalışmalarının da sürdürdüğünü kaydetti.
KANKA Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü de bugünlerde en önemli amaçlarının yüzde 35'i tamamlanan Çocuk Kanser ve Kemik İliği Nakli Hastanesinin inşaatını bitirmek olduğunu söyledi.
Karakükcü, bu hastaneyi KANKA vasıtasıyla yapıp Erciyes Üniversitesine devredeceklerini anımsattı.
ORAN tarafından kabul edilen projede, yeni hastanede kanserli çocukların rahat edebilecekleri sosyal alanların geliştirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Karakükcü, "İnşallah bu proje kanserli çocukların yüzünü güldürür, onları mutlu eder ve biraz daha hayata bağlar." dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, iki projenin de önemli olduğunu belirterek, hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından proje sözleşmeleri imzalandı.
Törene, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ile Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü de katıldı.
-
Mogan Gölü'nün çevre düzenleme projesinin koordinasyon toplantısı yapıldı
-
Karaman'da Havacılık ve Uzay Atölyesi açıldı
-
Metro inşaatı çalışmaları Konya trafiğinde bazı yolları kapatacak
-
Kayseri'ye sağlık ve gıda alanında iki yeni yatırım
-
Kaza yaptıkları aracın orijinal parçalarını 5 araçtan çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
-
AÜ sosyal medyadaki başarısını kutladı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.